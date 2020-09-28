В Башкирии вынесли приговор кассиру «Россельхозбанка» и её мужу по делу о присвоении 25 миллионов рублей. Луизе Хайруллиной назначили пять лет лишения свободы, её супругу Марату – шесть лет. По версии следствия, в прошлом году Хайруллина украла 25 миллионов рублей из отделения банка в Салавате, она уехала из города вместе с мужем и детьми. Через месяц их обнаружили в съёмной квартире в Казани. Денег уже не было. Муж кассира сказал, что увлекается азартными играми и всё проиграл.