Анна Попова: В России при соблюдении действующих мер не понадобятся новые ограничения из-за коронавируса

В России при соблюдении действующих мер не понадобятся новые ограничения из-за коронавируса, уверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Попова также заявила, что в России сейчас нет болеющих коронавирусом школьников. По утверждению главы Роспотребнадзора, не более 2% школьников в стране являются носителями COVID-19. В числе прочего, руководитель ведомства рассказала, что в России свободны около половины больничных коек для пациентов с коронавирусом.