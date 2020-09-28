Президент Турции потребовал от Армении немедленно оставить «оккупированные азербайджанские территории»

Президент Турции потребовал от Армении немедленно оставить, как он выразился, «оккупированные азербайджанские территории», чтобы в регион вернулся мир. Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Минскую группу стран ОБСЕ в том, что за 30 лет ей не удалось решить этот вопрос, передаёт РБК.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобноваились в Нагорном Карабахе накануне. Власти Турции выразили полную поддержку Азербайджану. Россия и США призвали прекратить боевые действия. В Кремле при этом добавили, что сейчас не время разбираться, кто прав, кто виноват.