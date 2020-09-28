Портал «Медвестник» узнал, что больше половины врачей в России уверены в неготовности больниц ко второй волне пандемии

О неготовности больниц и клиник к новому всплеску заболеваемости коронавирусом заявили 57% российских врачей и только 11% уверены, что система здравоохранения полностью готова к новой волне инфекции. Как пишет специализированный портал для врачей и медицинских чиновников «Медвестник», такие результаты дал опрос, проведенный аналитической компанией RNC Pharma и соцсетью для медиков «Доктор на работе».

В Москве и Санкт-Петербурге о полной готовности больниц говорят 19% участников исследования, в других регионах речь идет только о 8%. Среди основных проблем участники опроса назвали дефицит врачей и младшего медицинского персонала. Также было отмечено, что в больницах не хватает средств индивидуальной защиты, а обещанные медработникам стимулирующие выплаты за борьбу с инфекцией доходят не до всех в полном объеме.

Массовые сообщения о невыплатах медикам надбавок были в России в мае. СК и Генпрокуратура обещали с этим разобраться.