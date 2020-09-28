Анна Попова: Россиянам не грозят новые ограничения из-за коронавируса, если будут соблюдаться меры профилактики

Россиянам не грозят новые ограничения из-за коронавируса, если будут соблюдаться действующие меры профилактики, — уверяет глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также говорит, что в стране сейчас свободны чуть более 50% больничных коек для пациентов с COVID-19, что есть возможность всех обеспечить масками.

Рост зараженных коронавирусом Попова назвала «ожидаемым», она объяснила его сезонностью. Кроме того, руководитель ведомства сообщила, что сейчас нет болеющих коронавирусом среди школьников и что в Москве иммунитет к коронавирусу сформировался у четверти горожан.