Депутаты Госдумы призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к переговорам. Как сообщает РИА «Новости», нижняя палата подготовила заявление о недопустимости применения силы и необходимости прекратить огонь. Вчера в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Происходящее можно назвать только одним словом – война, — сказал в эфире «Эха» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов. По мнению Дубнова, ни Россия, ни Турция сейчас не в состоянии остановить воюющие стороны.

Напомню, что власти Турции выразили полную поддержку Азербайджану и возложили ответственность за обострение конфликта на Армению.

Российские власти говорят, что сейчас не время разбираться, кто прав, кто виноват, а важно прекратить боевые действия. С соответствующим комментарием сегодня выступал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.