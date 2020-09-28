Курс евро на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с начала 2016 года

Курс евро на торгах на Московской бирже сегодня превысил отметку в 92 рубля впервые с января 2016 года. Ранее сегодня доллар достигал отметки 79 рублей – впервые с апреля.

Этим утром впервые с начала апреля за один доллар на московской бирже давали более семидесяти девяти рублей. Курс евро также вырос почти на процент, и теперь он составляет без малого девяносто два рубля.

Как сообщает агентство РБК, российская валюта слабеет одновременно из-за пессимистичных настроений на внешних рынках и снижения нефтяных котировок. В свою очередь рост именно доллара аналитики объясняют тем, что многие люди сейчас опасаются экономических угроз, которые несёт с собой вторая волна заражений коронавирусом, и вкладываются в валюту, которую они считают надёжной.

Эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс» уточняют, что курс рубля на этой неделе будет зависеть в том числе от политики. А именно — участники рынка пристально следят за новостями с саммита ЕС относительно вероятных новых санкций против России.

Жрналу Forbes сказали сегодня в «Альфа-Банке», что падение рубля может быть реакцией экономики на возобновление конфликта между Азербайджаном и Арменией.