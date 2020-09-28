Нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич улетела в Германию. Об этом сообщила ее помощник Татьяна Тюрина. Она подчеркнула, что отъезд Алексиевич никак не связан с уголовным делом против совета оппозиции.

В интервью сайту TUT.BY Тюрина уточнила, что долгое время Алексиевич не позволяло выезжать из страны ее самочувствие. Теперь же она отправилась по своим делам на книжную ярмарку в Швецию, а затем на Сицилию, где ей будут вручать награду.

На фоне протестов, которые начались после переизбрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко, были задержаны, либо вынужденно оказались за границей семь из пяти членов президиума Координационного совета оппозиции. На свободе находятся только Алексиевич и член стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.