В МВД Дагестана начали проверку после избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида. Как сообщает РИА «Новости», произошедшее было записано на видео и выложено в Инстаграм. Следователи говорят, что пострадавший ребенок получил многочисленные ссадины и ушибы, а также психологическую травму. На родителей трех детей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Трое подростков поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
2020-09-28T16:35:05+03:00
2020-09-28T16:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 28 сентября 2020
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