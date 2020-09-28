В МВД Дагестана начали проверку после избиения шестью школьниками одноклассника-инвалида. Как сообщает РИА «Новости», произошедшее было записано на видео и выложено в Инстаграм. Следователи говорят, что пострадавший ребенок получил многочисленные ссадины и ушибы, а также психологическую травму. На родителей трех детей составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию. Трое подростков поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.