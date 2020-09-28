Министерство просвещения не планирует массово переводить школы на дистанционный формат обучения, — сообщили в пресс-службе ведомства. Там говорят, что карантинные меры применяются точечно. В министерстве заверили, что заболеваемость не превышает сезонных показателей, там также уверяют, что отдельные школы закрываются не из-за коронавируса, а из-за гриппа, и что заболевают им в основном сотрудники учреждений, а не ученики.