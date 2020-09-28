Соединенные Штаты призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

С соответствующим заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

В минувшие выходные в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. В обеих странах ввели военное положение, началась мобилизация. Стороны обвиняют друг друга в наступлении.

В Кремле назвали происходящее поводом для серьезнейшего беспокойства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что Москва призывает к максимальной сдержанности и отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее осложнение ситуации