Курс евро на Мосбирже превысил 92 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1 2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг отметки в 92,0275 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 16:28 мск. В последний раз евро поднимался выше 92 рублей в январе 2016 года, — напоминает ТАСС.

Доллар США стоил 78,85 руб./$1, подорожав на 64,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,5 копейки — до84,78 рубля. По мнению экспертов «Интерфакс»-ЦЭА, рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах под влиянием санкционных рисков. Давление на рубль также оказывает рост геополитической напряженности из-за боевых действий в зоне карабахского конфликта.