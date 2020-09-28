Денис Драгунский подписал письмо с просьбой передать дело Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион

Писатель Денис Драгунский подписал письмо с просьбой передать дело историка и правозащитника Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион, потому что считает прошлое рассмотрение несправедливым. Об этом он этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я подписал это письмо, потому что мне кажется — что-то в этом деле нечисто. Дмитриева оправдал один суд, потом почему-то пересуживать стали. Второй суд его оправдал, и опять его потащили на пересуживание, причем прокурор потребовал очень большой срок. Мне это кажется очень странным. Я бы хотел, чтобы его справедливо судил суд, никак не связанный ни с этим регионом, ни с прежним составом суда», — пояснил Драгунский.

Помимо Дениса Драгунского, письмо подписали почти 250 правозащитников, писателей, деятелей кино и журналистов. Обращение к главе ВС Карелии Анатолию Наквасу опубликовано на сайте «Новой газеты».

Подписи поставили, в том числе журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский,Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Петрозаводский городской суд 22 июля 2020 года признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к трем с половиной годам колонии. По обвинению в изготовлении детской порнографии Дмитриева оправдали. ВС Карелии 22 сентября приступил к рассмотрению апелляции на приговор Дмитриеву — его обжаловали защита (требует оправдания) и прокуратура (требует 13 лет колонии).

Это был второй процесс над Дмитриевым. В 2018 году суд Петрозаводска оправдал его по обвинениям в изготовлении детской порнографии и в развратных действиях в отношении приемной дочери. Историка признали виновным только в незаконном хранении оружия. ВС Карелии в том же году отменил фактически оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.