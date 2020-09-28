Министерство просвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. По данным главы ведомства Сергея Кравцова, только 0,1% школ закрылись на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Массовых вспышек заболевания пока не регистрировалось.
В некоторых школах на карантин закрыли только отдельные классы.
Министерство просвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение
Министерство просвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. По данным главы ведомства Сергея Кравцова, только 0,1% школ закрылись на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Массовых вспышек заболевания пока не регистрировалось.