Министерство просвещения пока не планирует переводить школы на дистанционное обучение. По данным главы ведомства Сергея Кравцова, только 0,1% школ закрылись на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Массовых вспышек заболевания пока не регистрировалось.

В некоторых школах на карантин закрыли только отдельные классы.