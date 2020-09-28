Суд в Гааге вновь отложил слушания по делу о сбитом малайзийском «Боинге» в небе над Донбассом

На сей раз – до 3 ноября.

Несмотря на то, что защита, которая представляет лишь одного обвиняемого в крушении Боинга – россиянина Олега Пулатова, должна была сегодня представить все свои ходатайства, она этого не сделала. Подать их она пообещала как раз к ноябрю.

Вместе с тем адвокаты отчитались о том, что им наконец удалось поговорить с Пулатовым и выяснить его позицию. Он отверг обвинения в причастности к перевозке из Курска российского зенитного ракетного комплекса «Бук». Именно из него, как считают международные следователи, и был сбит рейс MH17. Пулатов же настаивает, что ни он, ни его подчиненные с установкой не контактировали, а как был сбит «Боинг», он не знает. Одновременно подсудимый попросил как можно скорее дать ему возможность выступить перед нидерландским судом – вместе с тем адвокаты против того, чтобы Пулатов приезжал в страну. Они объяснили это угрозой ареста и безопасности.

Помимо Пулатова обвиняемыми в крушении «Боинга» считаются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, а также его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Никто из них лично в процессе не участвует, и никто из них, кроме Пулатова, не представлен адвокатами.

В результате крушения «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года погибли почти 300 человек. Россия свою причастность к случившемуся отрицает.