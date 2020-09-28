В Министерстве обороны Нагорного Карабах сообщают о танковой атаке Азербайджана на северо-восточном направлении

Стороны сообщают о потерях в живой силе и технике.

Министерство обороны Азербайджана вчера утром объявило о начале военной операции по всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Баку утверждают, что это ответ на провокации с армянской стороны.

В Армении и Карабахе объявлено военное положение. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов страны и объявил о частичной мобилизации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Армения «покинула азербайджанские территории в Карабахе». Эрдоган также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность решить карабахскую проблему

Президент Армении Армен Саркисян обвинил Турцию в участии в карабахском конфликте. Пор данным Саркисяна, Турция помогает Азербайджану советниками, наемниками и даже истребителями Ф-16.