Суд по уголовному делу о шпионаже в отношении Карины Цуркан состоится 29 сентября в Мосгорсуде

Суд по уголовному делу о шпионаже в отношении бывшего члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан состоится 29 сентября в Мосгорсуде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Иван Павлов. «На этом заседании прокурор должен будет разъяснить Цуркан обвинение, защита получит возможность высказать свое отношение к этому обвинению и Цуркан сама сможет дать первые показания», — сказал он.

Адвокат отметил, что ранее Мосгорсуд отклонил ходатайства защиты об исключении ряда доказательств из разбирательства, которые, как полагает адвокат, были получены с нарушением уголовно-процессуального закона.

Бывший член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан была арестована в июне 2018 года по обвинению в шпионаже. Следствие утверждает, что она передавала данные о поставках электроэнергии из России на Украину. Цуркан настаивает на своей невиновности.