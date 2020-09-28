Большинство российских врачей считают, что медицинские учреждения не справятся со второй волной коронавируса

Большинство российских врачей, 57%, считают, что медицинские учреждения не справятся со второй волной коронавируса. О готовности к новому всплеску заболеваемости сообщают 11% опрошенных, — сообщает издание «Медвестник». Среди основных проблем респонденты назвали дефицит врачей и младшего медицинского персонала, нехватку средств защиты, а также проблемы со стимулирующими выплатами.

В выходные в разных городах страны прошли пикеты под лозунгами «Заплатите за COVID-19» В некоторых городах врачам не разрешили провести акции из-за режима повышенной готовности. В Кремле уверены, что причины проблем с выплатой в основном технические.