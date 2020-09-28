Президент Армении утверждает, что Турция оказывает помощь Азербайджану советниками, наемниками и истребителями Ф-16

Президент Армении Армен Саркисян утверждает, что Турция оказывает помощь Азербайджану советниками, наемниками и истребителями Ф-16. В Ереване считают, что решить карабахский конфликт возможно путем диалога, есть и площадка — Минская группа ОБСЕ при участии России, США и Франции.

Между тем президент Турции Эрдоган критикует Минскую группу ОБСЕ за неспособность решить карабахскую проблему. Эрдоган также заявил сегодня, что пришло время «покончить с армянской оккупацией азербайджанских земель» в Карабахе.