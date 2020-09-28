Алексей Немерюк: Еще 13 магазинов закрыты в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима

Еще 13 магазинов закрыты в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима, — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его данным, всего в Москве по решению Роспотребнадзора закрыты 62 предприятия торговли, включая несколько магазинов торговых сетей Перекресток, Магнолия и Пятерочка.

Кроме того, московские власти оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за аналогичное нарушение.

Более 85 тысяч пассажиров оштрафованы в Москве за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте. Общая сумма штрафов превысила 425 миллионов рублей. – сообщил руководитель ГКУ Организатор перевозок Владислав Султанов

За отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.