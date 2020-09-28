Более 200 правозащитников и общественных деятелей попросили передать дело Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион страны. Письмо, адресованное главе ВС Карелии Анатолию Наквасу, опубликовано на сайте «Новой газеты».

Правозащитники, писатели, журналисты и другие общественные деятели попросили Верховный суд Карелии не рассматривать дело историка Юрия Дмитриева. Ранее Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Прокуратура требовала приговорить историка к 15 годам колонии.

Авторы письма опасаются необъективности Верховного суда Республики Карелия по данному делу. Юрий Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии 1930-х−1940-х годов. Он был одним из тех, кто обнаружил в регионе места массовых захоронений в Сандармохе и Красном бору. Близкие и коллеги историка считают, что настоящими причинами его преследования являются именно поиски захоронений массовых репрессий.

Подписи под обращением поставили в том числе журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, писатели Дмитрий Глуховский и Людмила Улицкая, режиссер Александр Сокуров и другие.