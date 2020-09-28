Песков: Все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений в Нагорном Карабахе

Все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы сейчас говорим, что все страны должны приложить усилия для незамедлительной остановки военных столкновений», — заявил он.

Д.Песков отказался комментировать, намерена ли Россия приводить в боевую готовность свои войска на фоне конфликта Армении и Азербайджана.

«Здесь я не военный специалист, воздержусь от комментария», — сказал он.