Песков: Курс рубля восстановится вслед за периодом падения

Курс рубля восстановится вслед за периодом падения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя – и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет», — сказал он.

На бирже в Москве курс доллара сегодня достиг уровня 79 рублей, курс евро – почти 92 рублей.