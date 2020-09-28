Суд в США временно заблокировал запрет на скачивание социальной сети TikTok

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ в электронной базе суда столичного округа Колумбия.

Судья Карл Николс удовлетворил просьбу владельцев TikTok. Которые настаивали на отмене запрета на скачивание приложения из магазинов Google и Apple.

Изначально запрет должен был вступить в силу с 20 сентября. Однако за день до этого Дональд Трамп одобрил покупку американского сегмента китайского приложения. По словам президента США, после этого правительство страны выделит $5 млрд на образовательные проекты. В результатае минторг на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok.

Ранее Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой», якобы исходящей от китайских приложений TikTok и WeChat. И потребовал продать до 15 сентября сервис TikTok американской компании, иначе он будет запрещен на территории США.

Президент США также заявил, что Вашингтон не одобрит сделку по продаже американского сегмента китайской социальной сети TikTok компаниям Oracle и Walmart, если они не получат над ним полного контроля.