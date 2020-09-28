Белорусские СМИ, в частности, портал ТутБай сообщает о том, что Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, уехала в Германию. Помощница писательницы, Татьяна, утверждает, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.
Алексиевич уехала за границу по личным делам. Комментариев самой писательницы пока нет, ее телефон недоступен.
В президиуме Координационного совета изначально было семь человек – все арестованы или покинули Белоруссию.
Белорусские СМИ: Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию
Белорусские СМИ, в частности, портал ТутБай сообщает о том, что Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, уехала в Германию. Помощница писательницы, Татьяна, утверждает, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.