Белорусские СМИ: Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию

Белорусские СМИ, в частности, портал ТутБай сообщает о том, что Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, уехала в Германию. Помощница писательницы, Татьяна, утверждает, что отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.



Алексиевич уехала за границу по личным делам. Комментариев самой писательницы пока нет, ее телефон недоступен.

В президиуме Координационного совета изначально было семь человек – все арестованы или покинули Белоруссию.