Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна немедленно уйти с «азербайджанских земель»

Как выразился Эрдоган, «пришло время покончить с армянской оккупацией».

Ранее Армения обвинила Турцию в участии в конфликте в Нагорном Карабахе – по данным армянского МИДа, Турция направляет в Азербайджан иностранных наемников.

Москва находится в полном контакте с Анкарой по ситуации в Нагорном Карабахе, — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли разговор президентов России и Турции. Песков добавил, что все страны должны приложить усилия для немедленной остановки боевых действий в Нагорном Карабахе.