В Москве COVID-19 подтвердился у более чем 2200 человек за день

Это данные оперативного штаба. В целом, в России новых случаев заражения коронавирусом – более 8 тысяч. Ежедневный и значительный рост заболевших наблюдается на протяжении двух недель. В Москве с сегодняшнего дня пожилым людям и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано по возможности не выходить из дома.



Во многих магазинах района Восточное Измайлово за средствами защиты у покупателей следят жестко. Им отказываются продавать товары, если у них не будет хотя бы маски. В некоторых случаях предлагают взять самую простую маску из лежащего рядом с кассой пакета. В последние дни требований еще жестче проверять наличие средств защиты не поступало, рассказала директор одного из магазинов крупной продуктовой сети. Она пояснила, что сотрудники заведения почти с самого начала эпидемии просили покупателей надевать маски и перчатки, а объявления об этом расклеены перед входом и звучат из динамиков.

Между тем в метро «Первомайская» ситуация с масочно-перчаточным режимом в обеденное время хуже, несмотря на резкое увеличение прироста заболевших коронавирусом. Людской поток в это время не такой большой, тем не менее, пассажиры без масок спокойно проходят через турникеты, их никто не останавливает. Перед входом в вестибюль при этом ходит один из сотрудников метрополитена, который периодически скрытно фотографирует людей без средств защиты на телефон. Но на уточняющие вопросы он отвечать отказался, сказав лишь, что фиксирует некие административные правонарушения.

Сами пассажиры также не заметили ужесточения проверок в метро.

В целом ситуация с проверками ношения масок, по словам опрошенных людей, осталась такой же, как и на протяжении последних месяцев.

Ранее власти отчитывались о закрытии десятков магазинов, где не соблюдался масочно-перчаточный режим. Среди них оказались точки торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия».