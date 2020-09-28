Посол Армении в России назвал военные действия в Нагорном Карабахе «актом большой агрессии Азербайджана и Турции»

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что происходит сегодня по всему периметру границы, и то, что последние месяцы происходит, это называется актом большой агрессии, крупномасштабных военных действий Азербайджана и Турции против Армении и Нагорного Карабаха, для того чтобы разжечь пламя большой войны на Южном Кавказе. Такого масштаба военных действий с момента всеобъемлющего соглашения о прекращении огня с 1994 года не было ни разу. Сегодня это большая война», — сказал он.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.