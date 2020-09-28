Ангела Меркель на прошлой неделе посетила Алексея Навального во время его пребывания в больнице «Шарите»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе посетила Алексея Навального во время его пребывания в университетской больнице «Шарите».

Представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что это было личное посещение больного человека, который проходит в Берлине лечение после попытки отравления. Однако встреча не была тайной.

Издание «Spiegel» ранее написал о «неожиданном жесте солидарности» со стороны Ангелы Меркель. Журнал подчеркивает, что Меркель лично содействовала созданию условий для перевозки Навального в Берлин. После помещения политика в «Charite» канцлер ежедневно получала сообщения о состоянии его здоровья и прогрессе в лечении. Когда лаборатория бундесвера установила присутствие «Новичка» в крови Навального, правительство ФРГ с необычайной ясностью заявило о «несомненном» указании на использование боевого нервнопаралитического вещества. Германия незамедлительно передала дело в Организацию по запрещению химического оружия.

Алексей Навальный, в свою очередь, написал в Твиттере, что визит Ангелы Меркель вряд ли стоит называть секретным. По его словам, это была частная беседа. Подробности он также не привел, но при этом выразил благодарность канцлеру.