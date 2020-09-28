Армения и Азербайджан заявляют о серьезных потерях противника

Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе.

В Министерстве обороны Азербайджана утверждают, что во время боев в Нагорном Карабахе убито более 550 военнослужащих Армении, выведены из строя 26 единиц бронетехники, в ом числе танки, сбиты 18 беспилотников и уничтожены 8 артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. В Министерстве обороны Армении это отрицают и своей заявили, что армия Азербайджана потеряла около 200 военных, 30 единиц бронетехники и 20 беспилотников. В Баку это опровергают.

Бои шли накануне, ночью и, по всей видимости, продолжились сегодня. Военные с обеих сторон заявляют об успешности своих действий. В министерстве обороны Азербайджана накануне сообщили, что взяты под контроль 7 сел, а сегодня – стратегические высоты вокруг еще одно населенного пункта. Армянские военные это не подтверждают.

В Баку сегодня сообщили, что в результате обстрела города Тертер, который находится недалеко от так называемой линии соприкосновения, погиб один и ранены трое местных жителей. О потерях среди гражданских лиц сообщают и в Армении.

В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

В Кремле сегодня вновь призвали стороны конфликта к взвешенности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина и Николо Пашиняна. Что касается Ильхама Алиева, то как сказал Песков, президент России проведет с ним телефонный разговор в случае необходимости. Также пресс-секретарь президента не считает, что обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на Россию.

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян в эфире «Эха Москвы» выразил надежду на то, что Москва поможет в урегулировании ситуации.

Посол не исключил, что Ереван при необходимости обратится к России с просьбой о новых поставках оружия, отметив, что пока такой необходимости нет.

У обеих сторон конфликта есть много российского оружия, — рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В Нагорном Карабахе, по сути, началась война – считает эксперт по странам СНГ, журналист Аркадий Дубнов.

По мнению Дубнова, ни Россия, ни Турция сейчас не в состоянии остановить воюющие стороны.