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14:01, 28 сентября 2020

Эксперт по странам СНГ: Азербайджан заранее готовился к началу военных действий в Нагорном Карабахе

Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

«Подготовка к началу военных действий в Азербайджане началась задолго. Известно, что Азербайджан запретил российской авиации, летающей из Сирии через Азербайджан, пролетать над территорией Азербайджана. Это было чуть ли не за неделю до начала конфликта. Для чего это вдруг Азербайджан в мирное время запрещает полеты над соей территорией? Для чего местные власти реквизировали всякие грузовички, транспорт у местного населения, наверное, для того чтобы обеспечить поставку живой силы или вооружения», — сказал он.
По мнению А.Дубнова, масштабы столкновения и количество применяемого вооружения указывает на то, что конфликт между Арменией и Азербайджаном уже перерос в войну. Эксперт также добавил, что столкновение может быть выгодно руководствам обеих стран с целью консолидации электората.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.



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