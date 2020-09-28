Алексей Кудрин: Вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики

Вторая волна коронавируса потребует новых мер поддержки экономики, — уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кроме того, по его словам, необходимы дополнительные меры для снижения бедности и помощи населению. По данным Кудрина, с начала года количество бедных в России увеличилось более чем на один миллион и сейчас их более 20 миллионов. Кудрин уверен, что у правительства есть средства, чтобы помочь этой категории граждан.
2020-09-28T13:34:30+03:00
2020-09-28T13:34:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 28 сентября 2020
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