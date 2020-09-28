Один из обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малазийского Боинга, россиянин Олег Пулатов, хочет выступить в суде, — сообщила на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате. По ее словам, защита настоятельно рекомендовала своему клиенту не делать этого по причинам безопасности. Кроме того, в отношении Пулатова действует международный ордер на арест.



Адвокат подчеркнула, что россиянин настаивает на своей невиновности. Он заявляет, что не имеет никакого отношения к крушению Боинга.