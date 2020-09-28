В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе

Боевые действия должны быть немедленно прекращены, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия находится в постоянном контакте с Турцией и разговор президента России с азербайджанским коллегой состоится при необходимости.
2020-09-28T13:32:16+03:00
2020-09-28T13:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 28 сентября 2020
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