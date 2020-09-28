КПРФ окажет правовую поддержку депутату Андрею Левченко

Народного избранника задержали в Иркутске по подозрению в крупном мошенничестве.

В КПРФ намерены предпринять серьезные меры для оказания поддержки, в том числе юридической, депутату Иркутской области Андрею Левченко. Об этом заявил «Интерфаксу» зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он же добавил, что по поручению Геннадия Зюганова группа лучших юристов уже подключилась к этому вопросу.

Ранее стало известно, что Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного Комитета установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Сам депутат задержан. У него, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в результате преступных действий региону был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей.

В Компартии связывают задержание Андрея Левченко с комплексным давлением на иркутскую партийную организацию. И рассчитывают «на объективное разбирательство».