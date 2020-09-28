На бирже в Москве курс доллара сегодня достиг уровня 79 рублей, а евро – почти 92 рублей

При этом при открытии торгов наблюдалась тенденция к укреплению российской валюты. Рост доллара и евро начался после того, как появилась информация о том, что ЕС может согласовать новые санкции в отношении России.
2020-09-28T13:04:29+03:00
2020-09-28T13:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:04, 28 сентября 2020
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