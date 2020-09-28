В Нидерландах сейчас идут слушания по делу о сбитом над Донбассом Boeing MH17

Один из обвиняемых попросил о возможности выступить перед судом.

Адвокаты полковника российской армии в отставке Олега Пулатова объявили о том, что он не признаёт вину. По словам юристов, обвиняемый никак не участвовал ни в охране, ни в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, по версии следствия, стреляли по пассажирскому Боингу. «Более того, он лично не располагает информацией о том, как и почему был сбит этот самолёт», — цитирует их агентство ТАСС. Также Пулатов попросил суд о возможности выступить на одном из заседаний. При этом, ранее он не хотел покидать Россию, опасаясь, что его могут арестовать.

Олег Пулатов – один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17. Во время трагедии он участвовал в боевых действиях на стороне непризнанных республик на востоке Украины. Ранее он также признавал, что был на месте крушения самолёта и вывез оттуда «чёрный ящик».

Рассмотрение этого дела до сих пор находится на досудебной стадии. Сейчас стороны процесса и следователь продолжают пополнять досье документами.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines был сбит над Донбассом в июле 2014-ого года. На борту находились 298 человек.