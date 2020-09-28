На фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в переброске боевиков из Сирии. При этом в Баку и Ереване сообщают о гибели нескольких десятков своих военнослужащих, не подтверждая информацию о сотнях погибших. Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются.

У обеих сторон конфликта есть много российского оружия, — рассказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

О том, что Ереван при необходимости может обратиться к России с просьбой о новых поставках оружия, заявил посол в Москве Вардан Тоганян. Он подчеркнул, что пока речи о внешней военной помощи не идет.