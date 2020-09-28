Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, отклонившего жалобу на бездействие СК по отравлению Навального

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Ее подавал Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого является политик. Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади заявил, что готов обратиться в Европейский суд по правам человека. Он утверждает, что нарушается статья Европейской конвенции о праве на эффективную правовую защиту.
2020-09-28T12:34:03+03:00
2020-09-28T12:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 28 сентября 2020
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