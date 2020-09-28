В Москве COVID-19 подтвердился у более чем 2 тысяч 200 человек за день

Это данные оперативного штаба. В целом, в России новых случаев заражения коронавирусом – более 8 тысяч. Ежедневный и значительный рост заболевших наблюдается на протяжении двух недель. В Москве с сегодняшнего дня пожилым людям и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано по возможности не выходить из дома.
2020-09-28T12:32:12+03:00
2020-09-28T12:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 28 сентября 2020
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