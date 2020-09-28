КПРФ подключила юристов к выяснению обстоятельств задержания лидера фракции в иркутском заксобрании Андрея Левченко

КПРФ подключила своих юристов к выяснению обстоятельств задержания лидера фракции коммунистов в иркутском законодательном собрании Андрея Левченко. Как заявил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, вскоре будет официальное заявление партии по этому поводу. Депутат, сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным источников ТАСС, он будет этапирован в Москву.