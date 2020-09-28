Политик Алексей Навальный подтвердил визит к нему в берлинскую клинику «Шаритэ» канцлера Германии Ангелы Меркель

Ранее о тайном посещении оппозиционера главой немецкого правительства сообщала местная пресса.

Детальные подробности визита Меркель Навальный не раскрыл. В своем твиттере он лишь пояснил, что встреча и разговор с ним и его семьей носили частный характер. Политик также выразил признательность немецкому канцлеру за ее приезд в «Шаритэ».

Незадолго до этого немецкий журнал «Шпигель» сообщил о посещении Навального Ангелой Меркель и называл это «секретной операцией». Со ссылкой на свои источники он утверждал, что подобный визит является знаком: канцлер Германии солидарна с оппозиционным политиком, а Берлин намерен выяснить правду. Сама Меркель все эти сведения пока не подтвердила.

Навальный был доставлен в берлинскую клинику «Шаритэ» из больницы Омска ближе к концу августа. Ему присвоили статус «гостя канцлера» — правда, как отмечали власти ФРГ, не по политическим мотивам, а для максимальной защиты со стороны полиции. Немецкие токсикологи выявили у Навального отравление нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», затем эти сведения подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. Россия отрицает сам факт отравления и свою причастность к нему.

Изучением биоматериалов Навального занимается также Организация по запрещению химического оружия – как ожидается, она представит свои выводы в ближайшее время.