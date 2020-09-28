В России впервые с июня выявили за сутки свыше 8 тысяч инфицированных коронавирусом

Больше всего заболевших в Москве.

Столичный оперативный штаб сообщил, что за сутки коронавирус подтвержден еще у 2217 жителей Москвы. Накануне было более двух тысяч, а еще в четверг – вдвое меньше. За сутки в стране зарегистрировали 61 летальный исход из-за коронавируса — это

минимум за последние две недели. Но ТАСС отмечает, что из-за особенностей учета смертей в воскресенье и понедельник штаб всегда сообщает о меньшем числе умерших, чем в остальные дни.

Кроме того, данные штаба и не учитывают уточненную статистику по смертности, представленную властями. По официальным данным, коронавирус унес жизни в России более 20 тысяч человек.

Количество выявленных случаев заболевания в столице соответствует началу июня – когда в Москве еще действовали режим изоляции с штрафами и пропускная система. По сравнению с тем временем теперь вирус может распространяться быстрее – работают кафе и рестораны, кинотеатры и торговые центры. В школах и вузах занятия идут как раньше, без видеосвязи. Везде в общественных местах висят напоминания о необходимости масок и дистанции, но горожане далеко не всегда придерживаются мер предосторожности.

С этого дня власти Москвы рекомендуют гражданам с хроническими заболеваниями и жителям старше 65 лет оставаться дома.