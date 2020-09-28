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Эксклюзив Эха 11:58, 28 сентября 2020

Посол Армении в РФ: Армения рассчитывает на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ

Армения рассчитывает на политическое урегулирование конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Есть конфликт и есть международная легитимная площадка, минская группа, сопредседателем которой являются три члена совета безопасности ООН – Россия, США, Франция. Мы за то, чтобы в логике этого формата достичь политического урегулирования этого конфликта», — сказал он.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.



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