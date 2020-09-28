Посол Армении в РФ: Армения надеется на миротворческую деятельность РФ в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Армянская сторона утверждает, что добилась больших успехов и отрицает информацию о гибели нескольких сотен военнослужащих со своей стороны. В Баку также не подтверждают сведения о больших потерях. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян в эфире «Эха» выразил надежду, что Москва может помочь в урегулировании ситуации.

Армения надеется на миротворческую деятельность России в урегулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Россия всегда занимала взвешенную сбалансированную позицию и благодаря России была приостановлена война в 1994 году и в 2016 году. Сегодня тоже Россия заинтересована, происходили вчера телефонные переговоры на уровне министра иностранных дел и президентов, и призывы России приостановить военные действия. И я надеюсь, что России удастся приостановить эту бойню и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России, сопредседателя минской группы. Мы очень надеемся, что эта уже историческая за последние 30 лет функция России сможет еще раз вернуть стороны за стол переговоров», — сказал он.

Посол добавил, что пока Армения не планирует обращаться за помощью к России в формате Организации Договора о коллективной безопасности.

«Форматов очень много для осуществления политической миротворческой функции. Какой формат выберут, сложно сказать, пока в повестке обратиться в ОДКБ у нас нет», — заключил он.

Накануне утром армянская сторона объявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Нагорного Карабаха по всей линии соприкосновения. Сообщалось об обстрелах населенных пунктов. В свою очередь в Баку обвинили армянских военнослужащих в обстрелах азербайджанских городов и сел.

Турция заинтересована в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Я бы сказал Турция против региона, цель Турции дестабилизировать Южный Кавказ, мне кажется», — сказал он. Посол также отметил, что Турция заинтересована в уменьшении российского влияния в регионе.