Эстония, Финляндия и Швеция намерены совместно оценить данные о пробоине в затонувшем 1994 году пароме «Эстония»

Поводом станет документальный фильм компании «Дискавери». С помощью робота съемочная группа обследовала лежащие на дне обломки судна. В корпусе было обнаружено четырехметровое отверстие. Напомню, в результате крупнейшей морской катастрофы погибли более 850 человек.
2020-09-28T11:33:24+03:00
2020-09-28T11:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 28 сентября 2020
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