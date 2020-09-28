Эстония, Финляндия и Швеция намерены совместно оценить данные о пробоине в затонувшем 1994 году пароме «Эстония»

Поводом станет документальный фильм компании «Дискавери». С помощью робота съемочная группа обследовала лежащие на дне обломки судна. В корпусе было обнаружено четырехметровое отверстие. Напомню, в результате крупнейшей морской катастрофы погибли более 850 человек.