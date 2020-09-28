По данным армянской стороны, Турция перебросила в Азербайджан около четырех тысяч военнослужащих из Сирии

По словам посла Армении в России Вардана Тоганяна, Анкара стремится дестабилизировать ситуацию в регионе. Турция открыто поддержала Баку на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе. Сегодня в МИДе России назвали ситуацию крайне опасной с учетом того, что стороны впервые за долгое время применяют тяжелое вооружение. В Баку и Ереване сообщают о десятках жертв обстрелов со своей стороны, при этом продолжая утверждать, что с другой стороны погибают сотни.