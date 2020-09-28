Алексей Навальный действительно встречался с Ангелой Меркель

Сегодня он пишет в Твиттере, что канцлер Германии приезжала к нему в больницу. Он называет это частной встречей и призывает не называть ее «секретной». Напомним, о том, что Ангела Меркель тайно посетила Навального в клинике Charité, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel.