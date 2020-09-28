Посол Армении в России: Турция активно помогала Азербайджану в организации военных действий против Армении

Турция активно помогала Азербайджану в организации военных действий против Армении. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Во-первых, турецкое руководство официально заявляет о поддержке позиции Азербайджана. Это провокации по периметру турецко-армянской границы, постоянные разведывательные самолеты, которые мы видим последний месяц. Это помощь в организации инженерной инфраструктуры вокруг границ Армении, это переброска войск, переброска боевиков. Это военные советники и это, наконец, международная психологическая и информационная война, направленная против Армении и стратегическая цель – чтобы вытолкнуть Россию с Южного Кавказа», — сказал он.

Посол добавил, что, с точки зрения организации, Турция инициировала военное столкновение Азербайджана с Арменией.

«Психологически, может быть, с точки зрения менеджмента операторства, наверное, Турция (выступила инициатором – Э.М.), но наносят удары и наступают по периметру границы вооруженные силы Азербайджана», — заключил он.