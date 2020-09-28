Посол Армении в России: Армянская сторона насчитывает около 30 жертв в ходе военных действий в Нагорном Карабахе

Армянская сторона насчитывает около 30 жертв в ходе военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» посол Армении в России Вардан Тоганян.

«По нашим данным, у армянской стороны около 30 жертв, это в основном военнослужащие. Ночь была очень горячая, были применены все виды, арсеналы залпового огня, это крупнокалиберные снаряды 300 миллиметров и больше, это огнеметная стрельба, это применение беспилотных летательных ударных аппаратов, которые наводятся путем спутниковой связи с поддержкой турецких спутников, артиллерийские точечные удары по военной инфраструктуре, по подавлению ПВО, по передвижению колонн. Первый раз за время после 1992 года были бомбардировки столицы Степанакерта и районных центров», — сказал он.

Посол добавил, что по всему периметру соприкосновения наблюдается продвижение вооруженных сил Азербайджана.

«Были потери у армянской стороны, которые частично были восстановлены этой ночью, некоторые высоты были восстановлены. Пока идет интенсивный обстрел», — заключил он.